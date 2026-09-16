Подбери мне трусы! Необычный эксперимент с неожиданными результатами

А вы знаете, какое нижнее белье предпочитает ваша половинка? Британское издание The Sun провело необычный эксперимент, в котором приняли участие три пары.
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