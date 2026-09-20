Шмелёва назвала ключевые права граждан на выборах в Ивановской области

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелёва рассказала «Ивановским новостям», какие права граждан имеют особое значение в период выборов, с какими вопросами жители обращаются в аппарат омбудсмена и как действовать при возможном нарушении.