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Михайлов о 0:5 «Локомотива» от «Барыса»: «Если сухо смотреть на табло, поражение удивило. Клуб из Ярославля – один из главных претендентов на Кубок Гагарина»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о поражении «Локомотива» в матче с «Барысом» со счетом 0:5.

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