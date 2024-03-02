«Нужно спешить»: россиянам дали совет по вкладам

Россиянам следует поторопиться с открытием банковских депозитов, чтобы воспользоваться высокими ставками и получить максимально возможный доход, заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
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