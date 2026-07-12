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Журнал «Профиль»

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Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Киеву

Петер Пеллегрини в воскресенье, 12 июля 2026 года, в интервью телеканалу ТА3 заявил, что Братислава не будет участвовать в новом пакете военной помощи Украине на сумму €70 млрд ни в военной, ни в финансовой части.

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