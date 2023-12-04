Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Пархоменко
    Да, доктора юриспруденции за решётку? Или с образованием что-то не так, или должность получила "в кормление"...Ежемесячные откат...
  • Светлана Филатова
    👎👎👎🥵ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БА...
  • Волков Владимир
    Я бы назвал эту организацию не полицейской, а террористической. Ведь операции в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии,...Россия второй раз...

ФАС предложила ретейлерам на время ограничить наценку на куриные яйца, но это не спасет ситуацию…

ФАС порекомендовала на время ограничить наценку на куриные яйца на уровне 5%. При этом президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с предложением вовремя включать механизмы, ограничивающие существенный рост цен на продукты питания, а также при необходимости импортировать курятину из Казахстана и Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх