Певица Нюша снялась в микрошортах в Дубае

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в микрошортах в Дубае. Артистка опубликовала фото в Instagram. 34-летняя Нюша была запечатлена в белом комплекте, который состоял из трикотажного топа с длинными рукавами и микрошортов, украшенных кружевом.
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