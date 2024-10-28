Певица Нюша снялась в микрошортах в Дубае

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в микрошортах в Дубае. Артистка опубликовала фото в Instagram. 34-летняя Нюша была запечатлена в белом комплекте, который состоял из трикотажного топа с длинными рукавами и микрошортов, украшенных кружевом.