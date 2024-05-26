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Дзен Дневник

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«Куда вырядилась?»– как установки из прошлого влияют на наш стиль во взрослом возрасте

«Куда вырядилась?»– как установки из прошлого влияют на наш стиль во взрослом возрасте

Помните, как в детстве мама заплетала вам с утра тугие до слез косички, приговаривая: "Терпи, красота требует жертв"? Или как в школе одноклассницы хихикали над вашей слишком длинной юбкой или нелепыми гамашами, которые вас тоже заставляла носить мама? Детство – время формирования не только личности, но и нашего отношения к себе, своему телу и, конечно […] Сообщение «Куда вырядилась?»– как установки из прошлого влияют на наш стиль во взрослом возрасте появились сначала на Дзен дневник.

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