Помните, как в детстве мама заплетала вам с утра тугие до слез косички, приговаривая: "Терпи, красота требует жертв"? Или как в школе одноклассницы хихикали над вашей слишком длинной юбкой или нелепыми гамашами, которые вас тоже заставляла носить мама? Детство – время формирования не только личности, но и нашего отношения к себе, своему телу и, конечно […] Сообщение «Куда вырядилась?»– как установки из прошлого влияют на наш стиль во взрослом возрасте появились сначала на Дзен дневник.