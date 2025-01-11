Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-посол США назвал позором вклад американских компаний в бюджет РФ

Экс-посол США назвал позором вклад американских компаний в бюджет РФ

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол назвал «абсолютно позорным» вклад оставшихся в России американских компаний в бюджет нашей страны в виде налогов и призвал бизнесменов изменить свою позицию, пишет издание Newsweek.

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