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В Надыме сотрудник добился взыскания 1,9 миллиона рублей с работодателя

В Надыме сотрудник добился взыскания 1,9 миллиона рублей с работодателя

Суд в Надыме взыскал с предприятия около 1,9 миллиона рублей в пользу работника. В сумму вошли долг по зарплате и компенсации, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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