Говорят, J-16 лучший из «Фланкеров»? Китай продемонстрировал истребитель J-16 с необычно большим количеством ракет класса «воздух-воздух», что свидетельствует об опреде.
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Говорят, J-16 лучший из «Фланкеров»? Китай продемонстрировал истребитель J-16 с необычно большим количеством ракет класса «воздух-воздух», что свидетельствует об опреде.
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