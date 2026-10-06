Тайна древнеегипетских жертвоприношений: ученые раскрыли страшную правду о царских слугах

Представьте себе: вы живете в древнем Египте, около 3000 лет до нашей эры, и ваша жизнь внезапно оборвалась не от болезни или старости, а по приказу фараона.
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