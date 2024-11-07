«Разрешаю ударить», — Бородина раскрыла, как воспитывает дочь

Парочка сладкая, а законы воспитания детей – строгие! Что там придумали Бородина и ее новый мужчина Сердюков? Корреспондент «POPCAKE» Арина Юркевич побывала на ярком событии «ЖАРА», где телеведущая Ксения Бородина и ее новоиспеченный возлюбленный Николай Сердюков рассказали о своих секретах воспитания дочек девушки.