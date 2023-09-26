БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

Где армяне из Карабаха будут искать пристанище?

Похоже на то, что Россия становится «лишней» в регионе, судьба которого уже решена Дмитрий Родионов На фото: эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха российским миротворческим контингентом (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу Вадим Трухачёв В середине уходящей недели прошла встреча представителей армян Нагорного Карабаха с представителями официальных властей Азербайджана.

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Комментарии
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Владимир Петросов
&quot;..... гарантией безопасности для всех была Москва.&quot; Ерунда. Москва была гарантией безопасности до прихода к власти подлеца Горбачёва. Это он развалил систему национальных сдерживаний в СССР. В результате его предательского и тупого руководства сначала &quot;загорелся&quot; Казахстан (назначение русского Колбина первым секретарём ЦК республики вместо Кунаева), далее Ош, Фергана, Сумгаит и Баку. Эта дрянь нигде палец об палец не ударил, для восстановления ПОРЯДКА и гарантии безопасности мирных жителей. И как следствие - развал великой державы.
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