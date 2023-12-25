Российские десантники пленили четырёх солдат ВСУ при штурме у Вербового

Военнослужащие подразделения ВДВ Вооружённых сил Российской Федерации пленили четверых боевиков нацистских формирований киевского режима в рамках проведения штурмовой операции, в ходе которой вражеские войска оказались выбиты из опорника у населённого пункта Вербовое.
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