На полигоне Клерк морской пехоты Тихоокеанского флота экипажи БМП-3 отработали задачи огневого подавления позиций условного противника

Занятия на полигоне проводят опытные инструкторы, имеющий боевой опыт. Экипажи БМП получают знания и навыки, которые сформированы на основе полученного опыта в ходе проведения специальной военной операции.
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