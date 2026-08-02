«Влюблен(а) по собственному желанию»: история героини, которая не доверяет свое счастье судьбе

Ирина уверена, что ее успешные отношения — результат собственной продуманной стратегии. И хотя такой подход может показаться меркантильным, она называет его предельно честным по отношению к себе и партнеру.
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