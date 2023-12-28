Южный жд тоннель строят в горах Восточного Саяна

В горах Восточного Саяна строят новый тоннель железной дороги. Он будет частью Красноярской жд. Как сообщили в управлении магистрали, по данным на 27 декабря 2023 года завершена проходка тоннеля на перегоне Кошурниково – 570 км.
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