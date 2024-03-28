Бизнес-омбудсмен Дагестана рассказал о проблемах в реализации продукции дагестанских производителей

27 марта в ходе Заседания Совета по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере при Главе РД выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Мурад Далгатов.
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