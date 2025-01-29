Вы не поверите, но Михаил Ефремов уже нарасхват! То есть он буквально из тюрьмы не вышел ещё, но уже проходит актёрские пробы, общается с режиссёрами, рассматривает новые предложения по съёмкам в фильмах и участию в спектаклях.
«Уже пишут график съемок»: к Ефремову в колонию зачастили режиссёры на пробы
Комментарии
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И
Иринушка
А какого черта для банального убийцы и алкоголика/наркомана такие особые условия......
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11 час.
АБ
Алексей Белоусов
Почему? - сможет создать убедительный образ вора-рецидивиста, а то и в законе? Чтобы публика полюбила эту братию. Чтобы детишки мечтали: я выросту и тоже таким буду... Интересно, а эти режисеры госпитали, где залечивают раны "простые рабочие СВО", тоже осаждают? Или наши настоящие герои им неинтересны?
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10 час.
виталий панов
Если бы его от пристрастия к алкоголю на зоне отучили,было бы замечательно.Но пока сам человек это не поймёт,ни какое лечение не поможет! А Ефремов поучит первый гонорар,и коллеги посоветуют его отмыть,а от такой привычки трудно отвыкнуть,и всё пойдёт как раньше-днём съёмки-вечером обмытие съёмок!Если бы при выходе по УДО,было бы условие,что в течении оставшегося срока,будет замечен пьяным,вернётся отбывать срок!Вот это будет для него стимул бросить пить!
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7 час.
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