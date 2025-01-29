«Уже пишут график съемок»: к Ефремову в колонию зачастили режиссёры на пробы

Почему? - сможет создать убедительный образ вора-рецидивиста, а то и в законе? Чтобы публика полюбила эту братию. Чтобы детишки мечтали: я выросту и тоже таким буду... Интересно, а эти режисеры госпитали, где залечивают раны "простые рабочие СВО", тоже осаждают? Или наши настоящие герои им неинтересны?

виталий панов

Если бы его от пристрастия к алкоголю на зоне отучили,было бы замечательно.Но пока сам человек это не поймёт,ни какое лечение не поможет! А Ефремов поучит первый гонорар,и коллеги посоветуют его отмыть,а от такой привычки трудно отвыкнуть,и всё пойдёт как раньше-днём съёмки-вечером обмытие съёмок!Если бы при выходе по УДО,было бы условие,что в течении оставшегося срока,будет замечен пьяным,вернётся отбывать срок!Вот это будет для него стимул бросить пить!