«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

Глушко рассказал о тоске по танцам после завершения карьеры Сергей Глушко, известный как Тарзан, признался, что после ухода со сцены столкнулся с настоящей «дофаминовой ямой» — артисту не хватало энергообмена с залом и той особой подзарядки, которую давали выступления.