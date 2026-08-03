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«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

«Дофаминовая яма» Тарзана: танцор годами тосковал по сцене, а имя ему подарили зрители

Глушко рассказал о тоске по танцам после завершения карьеры Сергей Глушко, известный как Тарзан, признался, что после ухода со сцены столкнулся с настоящей «дофаминовой ямой» — артисту не хватало энергообмена с залом и той особой подзарядки, которую давали выступления.

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