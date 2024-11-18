Депутат Школкина напомнила о необходимости своевременной оплаты налогов

В этом году налогоплательщики впервые могут получить начисления за проценты на банковских вкладах.Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина напомнила, что пропуск срока уплаты налогов влечёт для жителей России штрафные санкции.