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Эдди Хирн: «Феликс Кэш может сразится с Жанибеком Алимханулы»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что получил предложение от коллеги Боба Арума об организации поединка между чемпионом WBO в среднем весе казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и непобежденным претендентом из Британии Феликсом Кэшем (16-0, 10 КО).

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