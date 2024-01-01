Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России В зоне проведения специальной военной операции назрело время для суперудара, который раз и навсегда отобьёт у киевского режима желание продолжать террористические атаки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии