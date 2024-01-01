Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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  • Юрий Ильинов
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Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России

Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России

Вы будете удивлены. Но Киев будет удивлён ещё больше: Зона СВО ждёт суперудара России В зоне проведения специальной военной операции назрело время для суперудара, который раз и навсегда отобьёт у киевского режима желание продолжать террористические атаки.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Эксперты, которых очень много не принимают решений и ни за что не отвечают.
Ответить
6 час.
Юрий Ильинов
Термобарическое было уже в Афганистане, Искандеры есть. Возможно, это и не применят, однако, пусть боятся.
Ответить
2 час.

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