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Военное обозрение

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Бахмут (Артёмовск) взяли за 224 дня, а Великую Новосёлку с пригородами – за две недели: на Украине объяснили темпы продвижения ВС РФ на Донбассе

Бахмут (Артёмовск) взяли за 224 дня, а Великую Новосёлку с пригородами – за две недели: на Украине объяснили темпы продвижения ВС РФ на Донбассе

По словам блогеров, сейчас основной причиной поражений ВСУ является дефицит личного состава.

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