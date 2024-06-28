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Роб Пелинка о выборе Бронни: «Если Леброн останется в «Лейкерс», то в новом сезоне случится исторический момент»

«В истории НБА еще никогда не было такого, чтобы отец и сын вместе вышли на площадку. Представляется, что это был бы удивительный момент.

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