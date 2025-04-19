В Москве проведут лекцию об архитекторе Иване Машкове

24 апреля в Библиотеке архитекторов и урбанистов пройдет лекция, посвященная более чем полувековой творческой деятельности Ивана Павловича Машкова – известного архитектора-практика, создававшего здания особняков и госучреждений российской столицы.
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