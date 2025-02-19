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Царьград

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Скандал в испанском футболе: арбитра Монтеро отстранили за конфликт с Беллингемом

Скандал в испанском футболе: арбитра Монтеро отстранили за конфликт с Беллингемом

Арбитр Луис Монтеро временно отстранён после удаления полузащитника "Реала" Джуда Беллингема в матче против "Осасуны".

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