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ТАСС и СМИ2 создают информагентство «В РФ»

ТАСС и СМИ2 создают информагентство «В РФ»

ТАСС и СМИ2 создают информагентство «В РФ» Юлия СоколоваВ рамках программ по укреплению информационного единства России,  информагентство ТАСС и новостной агрегатор СМИ2 объявили о запуске нового проекта — «В РФ».

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