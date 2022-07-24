Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе рассмотрения уголовного дела о покушении на убийство в московском метро

В связи с тем, что в СМИ появились сообщения о том, что трем обвиняемым в нападении на молодого человека в московском метро, который встал на защиту девушки, возможно, изменят квалификацию на более мягкую статью, Председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить во взаимодействии с прокуратурой принятие законного и обоснованного решения по делу.
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