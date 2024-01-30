«Хочешь провести вечер со мной?» — Брежнева дерзнула Боне, слившей ее расценки на услуги мужчинам интимного характера

На сей раз перепалка возникла между двумя знаменитыми девушками: Викторией Боней и Верой Брежневой. Если быть точнее, то начала конфликтную историю именно Вика, публично поделившись слухами со страной о том, что Вера Брежнева якобы берет деньги за встречи с мужчинами интимного характера.