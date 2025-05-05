Цветочное шоу в Москве: "Разбитое сердце" расцвело в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" МГУ в Москве расцвела Дицентра красивая, известная как "Разбитое сердце". Это редкое растение из Северной Америки с цветами в форме сердца можно увидеть на Весеннем фестивале цветов у главного входа Ботанического сада.