Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Зеленский сфотогр...
  • Юрий Зайцев
    Похоже проверяли на бдительность, заслали психически больную. Жаль, что она не сможет назвать заказчиков.Женщина попыталас...
  • holms sherlok
    никому там не нужна , да и поиздержалась наверное...Журналистка Шахов...

Цветочное шоу в Москве: "Разбитое сердце" расцвело в "Аптекарском огороде"

Цветочное шоу в Москве: "Разбитое сердце" расцвело в "Аптекарском огороде"

В "Аптекарском огороде" МГУ в Москве расцвела Дицентра красивая, известная как "Разбитое сердце". Это редкое растение из Северной Америки с цветами в форме сердца можно увидеть на Весеннем фестивале цветов у главного входа Ботанического сада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх