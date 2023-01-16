Военное обозрение

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Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

Покинувшие передовые позиции дезертиры из 4-й танковой бригады ВСУ записали обращение к Зеленскому

Наступление российской армии на отдельных направлениях, особенно в районах Соледара и Артемовска (Бахмута), снова привело ВСУ к появлению так называемых "отказников", массово покидающих передовые позиции на линии соприкосновения и бежавших в тыл, подальше от боевых действий.

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