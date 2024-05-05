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Военные новости ★ спецоперация

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Украинские ресурсы признали переход Котляровки на Купянском направлении под полный контроль российской армии

Украинские ресурсы признали переход Котляровки на Купянском направлении под полный контроль российской армии

Противник признал полную потерю Котляровки на Купянском направлении, по данным украинского военного паблика Deep State, российские войска полностью контролируют данный населенный пункт.

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