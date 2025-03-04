Атака программы-вымогателя Lee Enterprises остановила выплаты фрилансерам и подрядчикам

Как стало известно изданию TechCrunch, кибератака, вызванная предполагаемой атакой вымогателей на газетный издательский гигант Lee Enterprises, продолжается уже второй месяц, и это отражается на выплатах фрилансерам и подрядчикам, работающим на компанию.
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