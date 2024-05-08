9 мая в Архангельске перекроют несколько дорог

Городская администрация отмечает, что перекрытия связаны с проведением мероприятий Дня Победы.В связи с проведением Парада Победы с 6 до 20 часов будут перекрыты участки дороги для движения всех видов транспорта: набережная Северной Двины от улицы Воскресенской до улицы Садовой; улица Северных конвоев от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта; улица Героя Советского Союза Петра Норицына от набережной Северной Двины до Троицкого проспекта.
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