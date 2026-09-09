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Царьград

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Юрист рассказала, чем грозит сбрасывание "капитошек" с крыш

Юрист рассказала, чем грозит сбрасывание "капитошек" с крыш

Подростки с многоэтажки на улице Ирины Левченко уже травмировали женщину.Жители северо-запада Москвы уже второй месяц жалуются на неизвестных, которые сбрасывают с крыши многоэтажки наполненные водой шарики — "капитошки".

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