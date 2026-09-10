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Царьград

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Русский дом подарил больнице в Танзании 5 хирургических наборов

Русский дом подарил больнице в Танзании 5 хирургических наборов

Русский дом в Танзании передал больнице "Мвананьямала" в Дар-эс-Саламе пять хирургических наборов. Главврач Эйлин Баронго отметила, что это повысит качество медицинской помощи для 2,5 млн.

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