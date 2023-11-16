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Для большинства россиян семья оказалась важнее карьеры

Для большинства россиян семья оказалась важнее карьеры

Большинство (70%) россиян заявили, что для них семья в данный момент важнее карьеры. 30% же ставят карьеру выше семьи, при этом среди женщин этот показатель выше, чем у мужчин — 32% против 28% соответственно.

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