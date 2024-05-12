Звезды раскрывают предстоящие изменения: гороскоп на неделю с 13 по 19 мая 2024 года Елена ГалицкаяНа пороге новой недели каждый знак зодиака может ожидать уникальные изменения, согласно прогнозам астролога Татьяны Рубиной.