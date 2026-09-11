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Царьград

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Следственный комитет начал расследование убийства в Южно-Сахалинске

Следственный комитет начал расследование убийства в Южно-Сахалинске

1 сентября 2026 года в Южно-Сахалинске местный житель удерживал и убил свою 44-летнюю знакомую, нанеся ей множественные ножевые ранения.

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