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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус вместе с девушкой посетил Гран-при Испании и подарил Бортолето футболку «Реала». В СМИ обсуждали откровенный наряд его спутницы

Винисиус Жуниор и его девушка Вирджиния Фонсека вместе посетили Гран-при Испании «Формулы-1». Вингер «Реала» и сборной Бразилии перед стартом встретился с соотечественником Габриэлом Бортолето .

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