ВС Украины за сутки 33 раза обстреляли ДНР, выпустив 96 боеприпасов

За последние сутки со стороны ВСУ было зафиксировано 33 обстрела по территории ДНР. Об этом проинформировали на сайте РИА Новости со ссылкой на совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).