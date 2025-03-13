Председатель ПК ВСНП дал высокую оценку работе журналистов по освещению 3-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в среду встретился с журналистами, принимавшими участие в освещении работы 3-й сессии ВСНП 14-го созыва, и выразил благодарность за их усилия.
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