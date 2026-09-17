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МОСИНФОРМ

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Инфраструктуру столичных вокзалов, МЦД и МЦК подготовят к зимнему сезону

Инфраструктуру столичных вокзалов, МЦД и МЦК подготовят к зимнему сезону

Московская железная дорога (МЖД) приступила к сезонной подготовке объектов перед наступлением зимы. Работы охватят вокзалы, транспортно-пересадочные узлы МЦК и МЦД, а также производственные здания, сообщили в пресс-службе магистрали.

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