Военных объектов здесь нет: показаны кадры сбитого в ЛНР «украинского» БПЛА с отравляющим химвеществом

Применение химического оружия запрещено международными конвенциями, подчеркнул посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
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