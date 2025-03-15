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Военное обозрение

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Военных объектов здесь нет: показаны кадры сбитого в ЛНР «украинского» БПЛА с отравляющим химвеществом

Военных объектов здесь нет: показаны кадры сбитого в ЛНР «украинского» БПЛА с отравляющим химвеществом

Применение химического оружия запрещено международными конвенциями, подчеркнул посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

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