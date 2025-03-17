Путин огорчил мигрантов: им больше никогда не стать «русскими» — грядет сенсационный закон?

IK

Irina Kislitsina

Нужен закон о правах этносов. Ну не принято у нас писать законы в защиту коллективных прав, а только за права человека на западный манер - француз, американец и т.д. Посмотрите на современных норвежцев - моя знакомая шлет видео с конференции - мы спрашиваем: ты в Китае? - она отвечает: Нет, в Осло, а это норвежцы. Сейчас одни этносы растворяют другие и при этом за счет их же ресурсов.