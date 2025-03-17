Автор: Анастасия Яланская Российское правительство планирует в ближайшее время вернуть в паспорта граждан графу «Национальность» в рамках борьбы с этническими кланами в стране, сообщил Telegram-канал INSIDER BLACK.
Путин огорчил мигрантов: им больше никогда не стать «русскими» — грядет сенсационный закон?
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Не верю!
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13 час.
IK
Irina Kislitsina
Нужен закон о правах этносов. Ну не принято у нас писать законы в защиту коллективных прав, а только за права человека на западный манер - француз, американец и т.д. Посмотрите на современных норвежцев - моя знакомая шлет видео с конференции - мы спрашиваем: ты в Китае? - она отвечает: Нет, в Осло, а это норвежцы. Сейчас одни этносы растворяют другие и при этом за счет их же ресурсов.
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10 час.
Nik Nik
Кого стрелять собрался?
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8 час.
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