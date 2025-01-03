Стало известно, какое вооружение ВСУ досталось российскому спецназу

Спецназ войск «Центр» захватил БТР MaxxPro и бронемашину «Козак» ВСУ Спецназ группировки войск «Центр» захватил украинские БТР и бронеавтомобиль на красноармейском направлении СВО, сообщает Министерство обороны России.
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