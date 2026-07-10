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Рассекречен полностью электрический седан Mercedes-AMG: 671-сильный электрический CLA с режимом дрифта

Рассекречен полностью электрический седан Mercedes-AMG: 671-сильный электрический CLA с режимом дрифта

Новый CLA 45 получил три электромотора, разгон до 100 км/ч за 3 секунды и запас хода до 670 километровMercedes-AMG представила новый электрический CLA 45, который стал самой мощной версией нового поколения CLA.

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