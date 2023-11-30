Помощник Киссинджера: американцы потеряли дипломата с огромным интеллектом

РИАМО - 30 ноя. Соединенные Штаты потеряли знакового дипломата с огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, заявил РИА Новости помощник скончавшегося экс-госсекретаря Киссинджера Джеймс Бейкер.
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